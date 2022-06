Tale e Quale Show: un’altra ex vippona di Alfonso Signorini nel cast (Di mercoledì 29 giugno 2022) Carlo Conti quest’anno ha deciso di arruolare metà cast del Grande Fratello Vip per Tale e Quale Show. Dopo aver preso Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, fra le pagine di TvBlog è trapelato un altro nome: quello di Manila Nazzaro. Ma non sarebbero le sole. Ad aver sostenuto il provino per il programma di Rai1 ci sarebbero anche Katia Ricciarelli (che però non ci sarà), Davide Silvestri ed Alex Belli. Ben sette vipponi dell’ultima edizione. Ed è subito: Manila Nazzaro sarebbe però in buona compagnia. Oltre le principesse troverebbe nel cast anche Alessandra Pierelli, l’ex storica fidanzata di Costantino Vitagliano.”Tra i nomi nuovi che circolano in queste ore, considerati in pole per la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, ci sarebbero, stando a quanto risulta a TvBlog, anche quelli di Manila ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 giugno 2022) Carlo Conti quest’anno ha deciso di arruolare metàdel Grande Fratello Vip per. Dopo aver preso Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, fra le pagine di TvBlog è trapelato un altro nome: quello di Manila Nazzaro. Ma non sarebbero le sole. Ad aver sostenuto il provino per il programma di Rai1 ci sarebbero anche Katia Ricciarelli (che però non ci sarà), Davide Silvestri ed Alex Belli. Ben sette vipponi dell’ultima edizione. Ed è subito: Manila Nazzaro sarebbe però in buona compagnia. Oltre le principesse troverebbe nelanche Alessandra Pierelli, l’ex storica fidanzata di Costantino Vitagliano.”Tra i nomi nuovi che circolano in queste ore, considerati in pole per la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, ci sarebbero, stando a quanto risulta a TvBlog, anche quelli di Manila ...

