(Di mercoledì 29 giugno 2022) Resta grave l'emergenzanel distretto del Po: le portate sono ancora molto basse, il prelievo non è stato ridotto, come chiesto settimane fa, e il- l'avanzamento del mare nel ...

Agenzia ANSA

Resta grave l'emergenzanel distretto del Po: le portate sono ancora molto basse, il prelievo non è stato ridotto, ... È la sintesi dell'sul Po tornato a riunirsi oggi. Meuccio ...... che si aggiungono allaimperante e alla carenza di acqua di questi periodi, oltre alla ... Un'operazione simile è in progetto anche per San Bernardo, nei pressi dell'astronomico "... Siccità: Osservatorio Po, cuneo salino a 30 km è record - Emilia-Romagna