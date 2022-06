Si è veramente tagliata i suoi bellissimi capelli biondi? Qui la risposta

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Rasatura a zero sulle tempie, mullet con frangia micro, tinta deep black e sopracciglia platino. Gigi Hadid è irriconoscibile sulla passerella di Marc Jacobs. Ma il merito è anche della prostetica, sempre più presente nel mondo beauty. Le modelle più famose alle sfilate di Milano Autunno-Inverno 2022-2023 guarda le foto Gigi Hadid in versione Mohawk futurista Mentre a Parigi vanno in scena le sfilate maschili, a New York è già tempo di collezioni Fall 2022 per la donna. Uno dei primi a sfilare è Marc Jacobs, che per andare in scena alla Public Library rende irriconoscibili le supermodelle più famose ...