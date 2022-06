Serie A: Lukaku torna in prestito all’Inter (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 20:12:05 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Hai già avvertito Romelu Lukaku a Natale 2021. “Dal profondo del cuore voglio tornare all’Inter. Non voglio farlo a fine carriera, ma quando sarò ancora ai massimi livelli”. confessare in ‘Sky Sport’ appena sei mesi dopo aver lasciato Giuseppe Meazza e approdato al Chelsea per 113 milioni di euro. Poche parole che hanno provocato un terremoto nel Ponte e che hanno fatto Thomas Tuchel lo avrebbe respinto finché non si fosse scusato. Tuttavia, per l’allenatore tedesco non è mai stato più importante. Sei mesi dopo l’intervista che ha scosso i “blues” e una stagione dopo la sua vendita milionaria alla squadra di Londra che lo ha inserito nella “top 10” degli acquisti più costosi ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 20:12:05 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Hai già avvertito Romelua Natale 2021. “Dal profondo del cuore vogliore. Non voglio farlo a fine carriera, ma quando sarò ancora ai massimi livelli”. confessare in ‘Sky Sport’ appena sei mesi dopo aver lasciato Giuseppe Meazza e approdato al Chelsea per 113 milioni di euro. Poche parole che hanno provocato un terremoto nel Ponte e che hanno fatto Thomas Tuchel lo avrebbe respinto finché non si fosse scusato. Tuttavia, per l’allenatore tedesco non è mai stato più importante. Sei mesi dopo l’intervista che ha scosso i “blues” e una stagione dopo la sua vendita milionaria alla squadra di Londra che lo ha inserito nella “top 10” degli acquisti più costosi ...

