Quando iniziano i saldi estivi del 2022 e il calendario (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il caldo è arrivato quest’anno con largo anticipo, ma i saldi estivi non sono soggetti ai capricci del meteo e nel 2022 restano fissati a luglio. A differenza del recente passato la data di inizio sarà in quasi tutte le regioni la stessa: il 2 luglio. Una scelta presa dopo che in sede di Conferenza delle Regioni è emersa la necessità di mantenere una data unica, al primo sabato di luglio 2022, per rispondere all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni sia ai consumatori, sia agli operatori del dettaglio moda. Secondo l’articolo 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), i saldi sono vendite di fine stagione della merce rimasta invenduta e di conseguenza suscettibile di notevole deprezzamento. Questa caratteristica ha reso di uso comune una parola ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il caldo è arrivato quest’anno con largo anticipo, ma inon sono soggetti ai capricci del meteo e nelrestano fissati a luglio. A differenza del recente passato la data di inizio sarà in quasi tutte le regioni la stessa: il 2 luglio. Una scelta presa dopo che in sede di Conferenza delle Regioni è emersa la necessità di mantenere una data unica, al primo sabato di luglio, per rispondere all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni sia ai consumatori, sia agli operatori del dettaglio moda. Secondo l’articolo 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), isono vendite di fine stagione della merce rimasta invenduta e di conseguenza suscettibile di notevole deprezzamento. Questa caratteristica ha reso di uso comune una parola ...

