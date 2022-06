Polstrada blocca la banda delle spaccate in autostrada

Pubblicità

CorriereTorino : Presa la banda delle spaccate in autostrada -

Agenzia ANSA

Tre uomini di origine romena sono stati fermati dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale 'Piemonte e Valle d'Aosta' di Torino, per rapina, riciclaggio, furto pluriaggravato e ricettazione.