Poche vie e statue sono dedicate alle donne: per questo in Emilia Romagna ho proposto un fondo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anche se meritevoli, le figure femminili nello spazio pubblico sono sottorappresentate o stereotipate. Un fondo in Emilia-Romagna valorizzerà le tante donne che hanno lasciato un segno nella nostra storia. Le statue erette nello spazio pubblico, oltre che per il proprio valore artistico, sono importanti perché ricordano episodi della nostra storia e personaggi che hanno lasciato un segno per meriti scientifici, civici, artistici. Per questo assurgono anche a modelli valoriali per la comunità. È quindi molto grave che nel nostro paese le statue dedicate a donne meritevoli di essere ricordate siano un'autentica rarità. Ennesima manifestazione dell'"imparità di genere". Secondo il censimento condotto ...

