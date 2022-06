Pinterest | Twitch e Airbnb multati in Russia per violazione nel trattamento dati

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il provvedimento è stato disposto da un tribunale di Mosca che, come motivazione, ha addotto una presuntadelle piattaforme quando si tratta dell’archiviazione deipersonali dei cittadini russi. Il punto cruciale sarebbe il rifiuto di archiviarli in. Tra le varie multe gestionestavolta è toccato a, che sono stati dichiarati – come riporta la stampa locale – colpevoli presso il tribunale distrettuale Tagansky in merito alladella legislazione russa sul. LEGGI ANCHE >>> Il ricorso di Wikipedia contro la multa dellaper diffusione di fake news Multe gestioni...

Twitch, Airbnb e Pinterest saranno dunque costrette a pagare una multa da due milioni di Rubli ciascuna, pari a circa 36.000 Euro al cambio attuale, dopo il deprezzamento della moneta russa. Apple potrebbe essere multata dalla Russia per non aver memorizzato i dati degli utenti all'interno del paese. Twitch, Airbnb, Pinterest e UPS sono già stati multati per lo stesso motivo, da un tribunale di Mosca. Mosca si è scontrata con le Big Tech, che dal canto loro hanno cercato di controbattere.