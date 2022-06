Pillon dice che c’è “un’ossessione per i diritti delle donne”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Aveva già esultato, parlando di “brezza leggera” con l’auspicio che a breve arrivi anche da noi (in Italia e in Europa), pochi istanti dopo il pronunciamento della Corte Suprema americana che ha, di fatto, cancellato il diritto all’aborto costituzionalmente riconosciuto negli Stati Uniti. E oggi Simonetorna a premere sullo stesso tastondosi certo che nel giro di pochi anni l’interruzione di gravidanza sarà solamente un “brutto ricordo” nel nostro Paese. Poi punta il dito su quella che definisce una “ossessione” in merito aidellae “l’ossessione per i” rispetto a quelli dei nascituri Intervistato da AdnKronos, il senatore della Lega sottolinea come queste siano sue considerazione personali. ...