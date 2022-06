Paola Taverna in lacrime dopo il suo post Fb contro Grillo: “Sono disperata, ho licenziato chi l’ha scritto” (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ giallo sull’ultimo post anti-Grillo pubblicato da Paola Taverna e poi sparito dalla pagina Facebook della vicepresidente del Senato e del M5S. Commentando l’intervista al ‘Fatto’ di Domenico De Masi, nella quale il sociologo racconta che Beppe Grillo gli avrebbe parlato della richiesta del premier Mario Draghi di rimuovere Giuseppe Conte dal Movimento, Taverna scrive: “Succedono cose inverosimili… Succedono cose inimmaginabili e spesso senza un perché. Beppe insieme a Gianroberto ci hanno regalato un sogno, un’alternativa valida ad un sistema politica marcio. Ora ci si chiede il perché… perché sta succedendo questo Beppe? Perché – rincara la vice di Conte – stai delegittimando il nostro capo politico. Il Movimento non è di tua proprietà, il Movimento lo abbiamo costruito tutti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ giallo sull’ultimoanti-pubblicato dae poi sparito dalla pagina Facebook della vicepresidente del Senato e del M5S. Commentando l’intervista al ‘Fatto’ di Domenico De Masi, nella quale il sociologo racconta che Beppegli avrebbe parlato della richiesta del premier Mario Draghi di rimuovere Giuseppe Conte dal Movimento,scrive: “Succedono cose inverosimili… Succedono cose inimmaginabili e spesso senza un perché. Beppe insieme a Gianroberto ci hanno regalato un sogno, un’alternativa valida ad un sistema politica marcio. Ora ci si chiede il perché… perché sta succedendo questo Beppe? Perché – rincara la vice di Conte – stai delegittimando il nostro capo politico. Il Movimento non è di tua proprietà, il Movimento lo abbiamo costruito tutti ...

Pubblicità

colellapao : @fabiospes1 @latwittipe la preferisco ora alla versione Paola Taverna - robgar80 : @carlopiana Vabbè ma questo è così infimo da essere stato allontanato perfino dal Movimento 5 Stelle. Metteva in im… - Culculine2 : @belladinotte23 Paola Taverna prima di diventare grillina. - DocBrownBruni : Cioé, fatemi capire: il match sarebbe Paola Taverna vs Corte Suprema USA? - giannsei : @erretti42 @cinmir89 Scusate per Paola Taverna ho letto la notizia da un cretino e mi sono pure arrabbiato credendo fosse vero -