Pubblicità

sportface2016 : #Monza, colpo #Sensi per il centrocampo: arriva in prestito secco dall'Inter - _SiGonfiaLaRete : #Mercato: il #Monza chiude un altro colpo, arriva dall’#Inter - EMMEESSE_ : RT @GoalItalia: Il Monza vicino a piazzare un altro colpo: c’è il sì di Stefano Sensi, è in arrivo dall’Inter ?? - GoalItalia : Il Monza vicino a piazzare un altro colpo: c’è il sì di Stefano Sensi, è in arrivo dall’Inter ?? - DFRnews : Il #Monza chiude per il prestito di Stefano #Sensi dall’#Inter. Personalmente lo reputo un gran colpo. Opinioni? -

Ilnon si ferma sul mercato. Dopo i primi rinforzi arrivati per la porta e la difesa con Cragno, Ranocchia e Carboni, il club lombardo capitanato da Berlusconi ha piazzato il primoa ...Dopo i primi rinforzi arrivati per la porta e la difesa (Cragno, Ranocchia e Carboni) ilha piazzato il primoa centrocampo: è fatta per Stefano Sensi, che ha dato il suo ok per il trasferimento. Il centrocampista classe 1995 arriva in prestito secco ...Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio con il Pescara per il giovane portiere Alessandro Sorrentino Una trattativa venuta a galla all'improvviso ma molto concreta: il Monza di Berlusconi sta ...Grandi manovre per il Crotone che, dopo la retrocessione in Serie C, punta chiaramente a un celere ritorno in B.