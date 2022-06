Lukaku | l’Inter riabbraccia il suo gigante | i 5 gol più belli

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 giugno 2022)alè ormai cosa fatta. Il belga è atterrato in mattinata a Milano. Le sue prime parole da neo-nerazzurro fanno già fare i salti di gioia ai tifosi: “Sono troppo contento di essere tornato“. Un’autentica dichiarazione d’amore, dunque. Resterà da capire in che modo Simone Inzaghi riuscirà a collocare l’attaccante nel suo scacchiere e, soprattutto, chi sono i sacrificabili per il-Bis.-Inter: i 5 gol più5) Genoa 0-3 Inter Un gol che mette in luce una delle sue qualità più dirompenti: la progressione in campo aperto.è sempre stato un campione assoluto in questo fondamentale e, grazie proprio a questa caratteristica, riesce a mangiare il campo in una frazione di secondo. Sfruttando il suo alto livello tecnico riesce, poi, a farsi largo ...