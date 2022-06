Le api in "lockdown" a causa di un parassita (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milioni di api sono state messe in "lockdown" in Australia dopo la scoperta di un parassita in grado di sterminare questi importantissimi insetti. Il parassita, chiamato 'varroa destructor', è stato scoperto per la... Leggi su today (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milioni di api sono state messe in "" in Australia dopo la scoperta di unin grado di sterminare questi importantissimi insetti. Il, chiamato 'varroa destructor', è stato scoperto per la...

Pubblicità

romatoday : Le api in 'lockdown' a causa di un parassita - PalermoToday : Le api in 'lockdown' a causa di un parassita - Today_it : Le #api in 'lockdown' a causa di un parassita - telodogratis : Milioni di api in ‘lockdown’ in Australia per colpa di un parassita -