La versione di Putin | «A Kremenchuk nessun attacco terroristico L’operazione in Ucraina procede secondo i piani»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente russo Vladimirsta affrontando il suo primo viaggio all’estero dall’inizio dell’invasione in. Si trova ad Ashgabat, in Turkmenistan, dove si sta svolgendo un summit di tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Caspio. È qui che nelle ultime ore ha commentato l’invasione ine l’al centro commerciale diha spiegato che l’esercito russo non colpisce obiettivi civili e che quindi anon c’è statoha detto anche che intutto sta andando come stabilito: «Le forze russe stanno avanzando ine stanno raggiungendo gli obiettivi previsti ...