Intesa Trenitalia-Alilauro | organizzare un viaggio integrato treno + nave adesso è più facile

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Una nuova partnership fra(Gruppo FS Italiane) eper acquistare insieme alanche il biglietto della. È dunque più semplice acquistare, oltre al biglietto ferroviario anche quello marittimo, per completare il– in un’ottica di efficienza e intermodalità – a bordo di unaveloce della flottaverso destinazioni turistiche. Si può arrivare facilmente a Ischia o Positano e Amalfi, migliorando le connessioni, con un solo ticket, per raggiungere le isole del golfo direttamente da Venezia, da Milano o da Firenze senza doversi preoccupare degli orari delle coincidenze. Si rafforza così l’unione fra, azienda leader nel settore dei collegamenti marittimi, forte di un’esperienza di oltre 75 anni, e ...

Pubblicità

Viterbo News 24

... convinti che l'esperienza del viaggio debba essere orientata, oggi più che mai, verso efficienza ed efficacia, e per farlo abbiamo inteso dialogare con una società come, leader nel ...... la Guardia di Finanza e i Comuni di Taggia e Costarainera e le Imprese ferroviarie...e collaudare sul campo il sistema di intervento tecnico e di assistenza previsto dai protocolli d'... ''Alta velocità: tra Trenitalia e Regione intesa a proseguire il servizio a Orte'' Una nuova partnership fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alilauro per acquistare insieme al treno anche il biglietto della nave. È dunque più semplice acquistare, oltre al biglietto ferroviario anc ...(FERPRESS) – Roma, 27 GIU – Sono in vendita dal 25 giugno, i nuovi collegamenti Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto per viaggi a partire da lunedì 11 luglio.