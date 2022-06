Il coloratissimo mondo di Tailor Made su Discovery | tagliato e cucito nel modo giusto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 giugno 2022)è sbarcato ieri su Discovey Plus e ha già registrato qualche record: abbonamenti in crescita suPlus, programma più visto in streaming in piattaforma della giornata. Insomma possiamo dire che funziona. Che poi, è anche questo il segreto dei programmi che vengono affidati a dei volti molto amati dal pubblico giovane e social: far si che in piattaforma ( e non necessariamente in chiaro) si ottengano buoni numeri. La scelta di affidare quindi a Tommaso Zorzi il nuovo programma di Real Time bynon è affatto sbagliata. Pensare di trovare un conduttore che potesse capirne di più di sartoria non era semplice. Tailernon è Bake Off con Benedetta Parodi pronta giustamente, a dare dei consigli di cucina agli aspiranti pasticceri. Per cui, va bene anche così. Lo spazio del ...