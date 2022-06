Il club cede il difensore: pronto l’assalto a Koulibaly? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Tottenham di Antonio Conte ha chiuso per il difensore del Barcellona Clement Lenglet, in prestito secco. Si tratta già del quarto acquisto della campagna degli Spurs, a un giorno dall’inizio ufficiale del mercato estivo. Per il Barcellona si tratta di una cessione fondamentale. I blaugrana infatti sono ancora in attesa di far quadrare i conti per poter ufficializzare l’arrivo a parametro zero di Kessiè dal Milan, e di Christensen dal Chelsea. Aspetteranno infatti un paio di giorni, per poterli registrare nel nuovo anno contabile, e verranno pareggiati da un nuovo contratto di sponsorizzazione televisiva. Napoli, Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) La società spagnola sta cercando di regalare a Xavi una rosa in grado di competere per ogni trofeo, ma ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Tottenham di Antonio Conte ha chiuso per ildel Barcellona Clement Lenglet, in prestito secco. Si tratta già del quarto acquisto della campagna degli Spurs, a un giorno dall’inizio ufficiale del mercato estivo. Per il Barcellona si tratta di una cessione fondamentale. I blaugrana infatti sono ancora in attesa di far quadrare i conti per poter ufficializzare l’arrivo a parametro zero di Kessiè dal Milan, e di Christensen dal Chelsea. Aspetteranno infatti un paio di giorni, per poterli registrare nel nuovo anno contabile, e verranno pareggiati da un nuovo contratto di sponsorizzazione televisiva. Napoli, Kalidou(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) La società spagnola sta cercando di regalare a Xavi una rosa in grado di competere per ogni trofeo, ma ...

