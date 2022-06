I Genesis e quella partita di calcio giocata a Pesaro davanti al Ranch. Le rivelazioni 50 anni dopo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pesaro Era l'11 aprile 1972 quando il vecchio palasport di viale dei Partigiani ospitò i Genesis , quando la band di Peter Gabriel , ancora sconosciuta al grande pubblico, salì sul palco del vecchio ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022)Era l'11 aprile 1972 quando il vecchio palasport di viale dei Partigiani ospitò i, quando la band di Peter Gabriel , ancora sconosciuta al grande pubblico, salì sul palco del vecchio ...

Pubblicità

semioticmonkey : @qO__Qp @Amos8125 @linettitudine @SalvatoreC1970 @GeekTheVivian @moro_thomas @AleFuoricorso a me piacciono i Genesi… - paolovarsi1 : Burla CEO di Pfizer riceverà il premio 'Genesis', il 'Nobel ebraico' - poperinotv : @lanenacolmuso Altroché.a preferisco la versione 1.0, quella anni '70, più calda. Poi per carità, semlre preciso e… - fabcet : @lucip1985 @ZeniaConfusa E piango per la qualsiasi cosa, dai film alle canzoni dei Genesis. Ho pianto per la morte… - cinnazuzuroll : Se quella foto della skin di diluc è vera mhy può avere i miei genesis crystal -