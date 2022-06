Guerra in Ucraina | Zelensky | “L’Onu indaghi sull’attacco a Kremenchuk”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ancora morte e distruzione in. In un attacco nella regione di Sumy due persone sarebbero state uccise e tre rimaste ferite, mentre a Mykolaiv sarebbe stato colpito un edificio provocando la morte di due persone e il ferimento di altre tre. L’offensiva russa prosegue, in particolare, nel Donbass, dove è sotto attacco anche Lysychansk, la città “gemella” di Severodonetsk.in, prosegue l’offensiva russa nel Donbass Secondo l’intelligence britannica, “le forze russe continuano a compiere progressi incrementali nei loro sforzi per circondare la città di Lysychansk”. “Dal 25 giugno 2022 – si legge nell’ultimo aggiornamento diffuso dalla Difesa del Regno Unito – le forze russe sono avanzate di altri 2 km vicino alla raffineria di petrolio di Lysychansk, a sud della città”. Inoltre, per Londra, “esiste una possibilità ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - fattoquotidiano : “Sono felice di avere il tempo di chiarire la mia posizione sull’invio delle armi all’Ucraina”. Comincia così l’int… - bendellavedova : Il missile russo su un centro commerciale ucraino affollato è una tragica e brutale aggravante di questa guerra cri… - FAMAWIPP : RT @LaRoRy1: “Scusi, ho letto bene? Le ciliegie a 9 € al chilo?”. “Si, c’è la guerra”. Non sapevo che anche le ciliegie venissero dall’U… - Zznatyss : RT @liliaragnar: 'Ciliegie a 9 € al chilo?” Risp: “Si, c’è la guerra” Anche le ciliegie vengono dall’Ucraina...???? -

RaiNews

Il G7 e' unito: "Putin deve perdere questa, noi manterremo alto il prezzo dell'aggressione all'". Olaf Scholz raggiunge la stampa a piedi per chiudere il suo G7 e incontra i giornalisti fra i prati del castello di Elmau. 29 ...Putin aveva inviato i suoi paracadutisti d'élite anche in Kazakistan, perché aveva pensato di imparare molto su come sarebbe andata lain: l'esercitazione di sei settimane però è ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 126 - Zelensky: "A Bucha sembra un film di guerra, terrificante" - Zelensky: "A Bucha sembra un film di guerra, terrificante" La Turchia ritira il veto. Biden: 'Alleanza più forte'. Il segretario generale Jens Stoltenberg: 'La Russia pone una minaccia diretta" alla sicurezza della Nato' (ANSA) ...Il G7 e' unito: 'Putin deve perdere questa guerra, noi manterremo alto il prezzo dell'aggressione all'Ucraina'. Olaf Scholz raggiunge la stampa ...