Giulia, 5 anni, in coma da tre settimane riapre gli occhi ascoltando la voce di Gigi D'Alessio

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – "Forza Giulia combatti che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene". Queste le parole che Gigi D'Alessio, attraverso un video messaggio, ha rivolto a Giulia, la bimba di solo cinque anni residente ad Atina (Frosinone) e in coma da quasi tre settimane. La piccola è rimasta vittima di un tragico incidente la sera di sabato 11 giugno: mentre viaggiava sull'auto condotta dalla madre – stava tornando a casa dopo aver mangiato una pizza con la famiglia – eludendo la sorveglianza dei familiari, ha messo la testa fuori dal finestrino nell'istante in cui stava transitando un trattore. Un impatto violentissimo che le ha provocato gravi traumi alla testa ed ha compromesso l'attività cerebrale.

