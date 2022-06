Fondi per il Castrum Inui di Ardea, Zito: “Merito dei 5S e dell’ex assessore Modica non della Lega” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ardea – “Apprendiamo dai media che grazie alla Lega, sarebbero arrivati 500 mila euro di finanziamento per la riqualificazione di Castrum Inui (leggi qui). Nell’unirci ai ringraziamenti al Sottosegretario Bergonzoni per la sua firma doverosa su un pezzo di carta, ci teniamo a informare i cittadini che quel progetto è frutto del grande lavoro fatto nei cinque anni di consiliatura appena conclusi dal nostro assessore Sonia Modica con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma”. A parlare è Lucio Zito, arrivato secondo al ballottaggio per la poltrona di sindaco ad Ardea, che aggiunge: “Tutto questo mentre la Lega Ardeate a tratti dimenticava di venire a sedere in Consiglio comunale. È importante altresì ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022)– “Apprendiamo dai media che grazie alla, sarebbero arrivati 500 mila euro di finanziamento per la riqualificazione di(leggi qui). Nell’unirci ai ringraziamenti al Sottosegretario Bergonzoni per la sua firma doverosa su un pezzo di carta, ci teniamo a informare i cittadini che quel progetto è frutto del grande lavoro fatto nei cinque anni di consiliatura appena conclusi dal nostroSoniacon la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma”. A parlare è Lucio, arrivato secondo al ballottaggio per la poltrona di sindaco ad, che aggiunge: “Tutto questo mentre late a tratti dimenticava di venire a sedere in Consiglio comunale. È importante altresì ...

