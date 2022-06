“È morta, non ci credo”. Lutto per Luca Zingaretti, la notizia devastante: “Le volevo così bene” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Luca Zingaretti, Lutto per l’attore che interpreta Il commissario Montalbano. A dare l’annuncio, corredata da una foto riguardante la persona che purtroppo non c’è più, è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sui social. In particolare, ha postato un’Instagram story con parole che hanno colpito tutti nel profondo del cuore. Una morte che ha lasciato di stucco l’uomo, il quale ha ammesso di non essere ancora in grado di credere che lei sia davvero deceduta. Una perdita per lui molto grande. Luca Zingaretti, Lutto nelle ultime ore. E non è l’unico personaggio famoso italiano ad essere colpito da una brutta notizia. Infatti, anche Albano Carrisi ha perso una delle musiciste pugliesi che spesso ha collaborato con il cantante. Pamela Rosato è scomparsa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)per l’attore che interpreta Il commissario Montalbano. A dare l’annuncio, corredata da una foto riguardante la persona che purtroppo non c’è più, è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sui social. In particolare, ha postato un’Instagram story con parole che hanno colpito tutti nel profondo del cuore. Una morte che ha lasciato di stucco l’uomo, il quale ha ammesso di non essere ancora in grado di credere che lei sia davvero deceduta. Una perdita per lui molto grande.nelle ultime ore. E non è l’unico personaggio famoso italiano ad essere colpito da una brutta. Infatti, anche Albano Carrisi ha perso una delle musiciste pugliesi che spesso ha collaborato con il cantante. Pamela Rosato è scomparsa ...

