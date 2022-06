Draghi: sanzioni e armi fondamentali per la pace, il G7 sostiene l’Ucraina (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le armi e le sanzioni sono necessarie e fondamentali per costringere la Russia alla pace e il G7 continuerà a sostenere l'Ucraina fino a quando sarà necessario. Il presidente del Consiglio Mario Draghi arriva in conferenza stampa al castello di Elmau in Baviera al termine di un summit che definisce "un successo" per la "piena coesione e unità" dimostrata dai leader. Al centro dei lavori degli ultimi tre giorni c'è stato, naturalmente, il conflitto, con la "preoccupazione" per l'avanzata dell'esercito russo e i bombardamenti delle ultime ore su Kiev e Kremenchuk. Ieri, intervenendo in collegamento, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di 3.800 missili lanciati dalla Russia dall'inizio del conflitto, ma si è detto anche "fiducioso" per l'esito di un contrattacco che dovrà essere lanciato. Dal G7, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lee lesono necessarie eper costringere la Russia allae il G7 continuerà a sostenere l'Ucraina fino a quando sarà necessario. Il presidente del Consiglio Marioarriva in conferenza stampa al castello di Elmau in Baviera al termine di un summit che definisce "un successo" per la "piena coesione e unità" dimostrata dai leader. Al centro dei lavori degli ultimi tre giorni c'è stato, naturalmente, il conflitto, con la "preoccupazione" per l'avanzata dell'esercito russo e i bombardamenti delle ultime ore su Kiev e Kremenchuk. Ieri, intervenendo in collegamento, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di 3.800 missili lanciati dalla Russia dall'inizio del conflitto, ma si è detto anche "fiducioso" per l'esito di un contrattacco che dovrà essere lanciato. Dal G7, ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Draghi: 'Il G7 è stato un successo, sanzioni essenziali per portare Putin al tavolo' - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Le #sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno il costo inflit… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Abbiamo riaffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, che è essenziale per riportare la Russia… - incazza1 : RT @valy_s: Questa frase “ad effetto”di #Draghi è gravissima: non solo ci ha schierati totalmente dalla parte dell’ #Ucraina (ma questo era… - JamesB04016 : @_the_lobster_ @contextuo @Blackcatgatto Mario Draghi è l'ultimo eroe, dipinto come un genio della finanza ha rilas… -