“Deve vendere il Napoli”: duro attacco in diretta contro De Laurentiis! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e i suoi tifosi del Napoli è ai minimi storici, e il mancato rinnovo di Insigne e lo stallo nelle trattative con Dries Mertens, senza dimenticare la situazione Koulibaly, non hanno messo di buon umore la piazza. Proprio di questa situazione ha voluto parlare Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21. Nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, in onda su Radio Marte, il giornalista ha apertamente criticato le strategie e il modo di comunicare del presidente. Di seguito le sue parole: “È in atto una strategia di De Laurentiis: non comprare nessuno o a prezzi bassi. Non so se Mertens resterà a Napoli, ma bisogna capire i veri obiettivi di De Laurentiis e Spalletti. Bisogna capire se Meret è il portiere adatto per ambire allo scudetto. Considerando che tra pochi giorni inizia il ritiro la domanda è: con che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e i suoi tifosi delè ai minimi storici, e il mancato rinnovo di Insigne e lo stallo nelle trattative con Dries Mertens, senza dimenticare la situazione Koulibaly, non hanno messo di buon umore la piazza. Proprio di questa situazione ha voluto parlare Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21. Nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, in onda su Radio Marte, il giornalista ha apertamente criticato le strategie e il modo di comunicare del presidente. Di seguito le sue parole: “È in atto una strategia di De Laurentiis: non comprare nessuno o a prezzi bassi. Non so se Mertens resterà a, ma bisogna capire i veri obiettivi di De Laurentiis e Spalletti. Bisogna capire se Meret è il portiere adatto per ambire allo scudetto. Considerando che tra pochi giorni inizia il ritiro la domanda è: con che ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter: Marotta a Dybala: più giochi, più guadagni. Sul piatto 6 milioni, ma l'Inter deve vendere - reportrai3 : Abbiamo scelto, come Unione Europea, di lasciare libero il mercato e quindi le aziende di decidere a che prezzo ven… - ChrisFreschi04 : un'altra sarebbe ininfluente, la malavita, vedendo minare il suo commercio, non farebbe altro che vendere a prezzo… - angianna78 : @mklk78 @_softPizza_ Di solito per vendere qualcuno ci deve essere uno che acquista. E Fabian ad un anno dalla scad… - gta1981 : RT @biscone69: #Zhang doveva farsi la foto con #Lukaku l'anno scorso quando l'ha venduto, non quest'anno quando per tornare è stato TUTTO F… -

CMIT TV - Patto di ferro con l'Inter, la Juve 'raddoppia': 'Inserimento concreto' ... in realtà, sui 28 - 30 milioni, ma anche qui l'Inter deve far uscire Skriniar. E poi ci sarà da fare anche Milenkovic. Il PSG sa che i nerazzurri devono vendere: su Skriniar ormai la trattativa è ... Perchè l'occidente sta perdendo la guerra finanziaria con la Russia ... e se un monopolista (la Russia) deve vendere il suo prodotto (il gas) a un unico compratore, è quest'ultimo che decide il prezzo. La proposta americana per il cap al prezzo del petrolio è ingegnosa ... Virgilio Sport ... in realtà, sui 28 - 30 milioni, ma anche qui l'Interfar uscire Skriniar. E poi ci sarà da fare anche Milenkovic. Il PSG sa che i nerazzurri devono: su Skriniar ormai la trattativa è ...... e se un monopolista (la Russia)il suo prodotto (il gas) a un unico compratore, è quest'ultimo che decide il prezzo. La proposta americana per il cap al prezzo del petrolio è ingegnosa ... Juve, si accelera per Bremer: l'Inter non affonda, prima deve vendere