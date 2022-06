Del Vecchio, lunga fila di dipendenti alla camera ardente per l'ultimo saluto (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' arrivato ad Agordo il feretro con la salma di Leonardo Del Vecchio, il presidente di Luxottica, scomparso due giorni fa, lunedi' 27 giugno, all'eta' di 87 anni. Si e' quindi aperta, con molte ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' arrivato ad Agordo il feretro con la salma di Leonardo Del, il presidente di Luxottica, scomparso due giorni fa, lunedi' 27 giugno, all'eta' di 87 anni. Si e' quindi aperta, con molte ...

Pubblicità

AngeloCiocca : Grazie, da me e Viky, a tutti coloro i quali ieri mi abbiano dedicato 5 minuti del loro tempo per farmi gli auguri.… - ivanscalfarotto : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, un grande italiano: da operaio a capo di un’azienda dal successo planetario,… - ilfoglio_it : Le mogli di Del Vecchio hanno lavorato in azienda e contribuito alla sua fortuna. Le donne di La Capria sono nei su… - cardella42 : RT @GuidoCrosetto: Questo social (immagino anche gli altri) è pieno di persone arrabbiate perché Del Vecchio era ricco, aveva uno yacht ed… - CorriereAlpi : Del Vecchio, gli operai lo accoglievano come una rockstar, «Vederlo e ascoltarlo dava grande emozione» -