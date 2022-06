Ascolti tv 28 giugno 2022 | C’era una volta… a Montecarlo vince il prime time

(Di mercoledì 29 giugno 2022)tv: il film di Rai 1 con il 15,1% e 2,431 milioni, quello di Canale 5 al 13% e 2,049 Il filmuna, su Rai 1, ha fatto registrare il 10% di share media con 2,431 milioni di spettatori, Sono solo fantasmi su Canale 5 il 12,4%% e 1,791 milioni di contatti. Terza piazza per Love MI su Italia 1 al 10 % e 1,440 milioni. La settimana scorsa Rai1, con Papà per amore, aveva raggiunto il 13,1% e 2,143 milioni di spettatori, Viaggio nella grande bellezza – Le storie su Canale 5 è stato visto da 1,791 milioni di spettatori con il 12,4%.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con Dalla strada al palco che su Rai 2 che ha registrato il 7.5% di share media con 1,045 milioni di telespettatori. G’Olè! Su La7 al 4% e 635 ...

tv di martedì 28 giugno 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " C'era una volta a Montecarlo " contro " Sono solo fantasmi ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, ...