Alcuni malware molto sofisticati hanno preso di mira i router in Europa e Nord America (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un gruppo di hacker ha trascorso quasi due anni a infettare un’ampia gamma di router in Nord America e in Europa con malware in grado di assumere il pieno controllo dei dispositivi connessi su Windows, macOS e Linux. LEGGI ANCHE > La truffa dei rapitori dei profili Instagram degli influencer routers sotto attacco I ricercatori del Lumen Technologies’ Black Lotus Labs affermano di aver identificato almeno 80 obiettivi colpiti da questo malware che infetta i router prodotti da Cisco, Netgear, Asus e DayTek. Soprannominato ZuoRAT, il trojan fa parte di una più ampia campagna di hacking che esiste almeno dal 2020 e continua a funzionare. «Sebbene la compromissione dei router SOHO come vettore per ottenere l’accesso a una LAN adiacente ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un gruppo di hacker ha trascorso quasi due anni a infettare un’ampia gamma diine inconin grado di assumere il pieno controllo dei dispositivi connessi su Windows, macOS e Linux. LEGGI ANCHE > La truffa dei rapitori dei profili Instagram degli influencers sotto attacco I ricercatori del Lumen Technologies’ Black Lotus Labs affermano di aver identificato almeno 80 obiettivi colpiti da questoche infetta iprodotti da Cisco, Netgear, Asus e DayTek. Soprannominato ZuoRAT, il trojan fa parte di una più ampia campagna di hacking che esiste almeno dal 2020 e continua a funzionare. «Sebbene la compromissione deiSOHO come vettore per ottenere l’accesso a una LAN adiacente ...

Pubblicità

giornalettismo : Alcuni malware molto sofisticati hanno preso di mira i router in Europa e Nord America - FCG_Security : 'Alcuni anni fa, WannaCry e NotPetya hanno colpito decine di migliaia di sistemi di controllo industriale, causando… - FlorenceCGroup : 'Alcuni anni fa, WannaCry e NotPetya hanno colpito decine di migliaia di sistemi di controllo industriale, causando… - perugini : RT @ezekiel: Sono sempre più visibili su Twitter network coordinati per rendere virali alcuni profili (soprattutto in USA e Africa) che poi… - orenove : RT @ezekiel: Sono sempre più visibili su Twitter network coordinati per rendere virali alcuni profili (soprattutto in USA e Africa) che poi… -