AGI - A Verona un cane è morto per il caldo dopo che era rimasto in auto mentre la sua padrona andava in piscina. La trentenne ha lasciato il suo Rhodesian Ridgeback chiuso nella vettura e ha cercato refrigerio alle piscine Santine del capoluogo veneto, ha riferito L'Arena. Sono stati altri avventori a notare che l'animale era boccheggiante per i 36 gradi di temperatura che nell'abitacolo della Skoda nera erano probabilmente superiori ai 50 e a dare l'allarme. Quando sono arrivati gli agenti della Polizia locale e hanno rotto i finestrini per soccorrerlo, però, il cane era già agonizzante. Vano il tentativo di spruzzargli acqua sul viso per abbassargli la temperatura. Nel frattempo la donna è stata poi richiamata dagli altoparlanti e quando si è resa conta di cosa ...

fanpage : Il povero animale è morto tra le braccia di un agente pochi istanti dopo: - matteonograzie : Maledetta , non ho altre parole???????? Lascia il cane in macchina sotto il sole per andare in piscina: morto pe… - nocchi_rita : RT @cristianaprato: @Cinguetterai @_lesfleursdusab Allora devono dirci com’è morto lui e la storia del cane della figlia ?? - sulsitodisimone : Un cane è morto lasciato in auto dalla padrona per andare in piscina - LobbaLuisa : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????Angela??3397906162??BILLY il cane anziano rimasto solo e portato in canile perché il papà umano e morto??T… -