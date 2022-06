Tour de France 2022, quarta tappa Dunkerque-Calais: data, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Il Tour de France 2022 riprende martedì 5 luglio dopo il primo giorno di riposo con la quarta tappa, la Dunkerque-Calais di 171,5 chilometri. Un’altra frazione insidiosa, che conferma come ormai le prime settimane “classiche” della Grande Boucle con tante volate di gruppo siano ormai un lontano ricordo. Il percorso vallonato promette infatti incertezza, con un finale potenzialmente ventoso lungo la costa. Tour DE France 2022: CALENDARIO COMPLETO Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via da Dunkerque alle ore 13:30 dopo la fase di trasferimento, mentre ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Ilderiprende martedì 5 luglio dopo il primo giorno di riposo con la, ladi 171,5 chilometri. Un’altra frazione insidiosa, che conferma come ormai le prime settimane “classiche” della Grande Boucle con tante volate di gruppo siano ormai un lontano ricordo. Il percorso vallonato promette infatti incertezza, con un finale potenzialmente ventoso lungo la costa.DE: CALENDARIO COMPLETODE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– I corridori prenderanno il via daalle ore 13:30 dopo la fase di trasferimento, mentre ...

