Spugna da cucina | Attenzione, è pericolosissima: buttala subito via (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei migliori alleati in cucina, la Spugna per i piatti, è in realtà uno dei peggiori inquilini del nostro piano cottura. Ecco perché dovresti buttarla subito Spugna da cucina (Pixabay)Quando si cucina per tante persone, o con particolare fretta, è inevitabile sporcare molte padelle e utensili: è segno di una ricetta laboriosa, ma anche di una mente creativa. Non sempre, però, si ha lo stesso piacere del cucinare nel momento in cui ci si avvicina al lavandino: pieno di cose da lavare, trabocca di piatti, padelle e bicchieri e sembra un vero incubo. In nostro soccorso viene quindi la Spugna con il detersivo, la classica gialla con la paglietta verde in grado di sgrassare facilmente anche le pentole più unte. Proprio lei, però, è una vera e propria ... Leggi su direttanews (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei migliori alleati in, laper i piatti, è in realtà uno dei peggiori inquilini del nostro piano cottura. Ecco perché dovresti buttarlada(Pixabay)Quando siper tante persone, o con particolare fretta, è inevitabile sporcare molte padelle e utensili: è segno di una ricetta laboriosa, ma anche di una mente creativa. Non sempre, però, si ha lo stesso piacere delre nel momento in cui ci si avvicina al lavandino: pieno di cose da lavare, trabocca di piatti, padelle e bicchieri e sembra un vero incubo. In nostro soccorso viene quindi lacon il detersivo, la classica gialla con la paglietta verde in grado di sgrassare facilmente anche le pentole più unte. Proprio lei, però, è una vera e propria ...

Pubblicità

ZTiziana : RT @Curenna: Mi è caduto il coperchio di un barattolo dietro il mobile della cucina. Lo sposto e nell'ordine trovo: - spugna per i piatti d… - andrewsword2 : RT @Curenna: Mi è caduto il coperchio di un barattolo dietro il mobile della cucina. Lo sposto e nell'ordine trovo: - spugna per i piatti d… - half_blade : RT @Curenna: Mi è caduto il coperchio di un barattolo dietro il mobile della cucina. Lo sposto e nell'ordine trovo: - spugna per i piatti d… - Curenna : Mi è caduto il coperchio di un barattolo dietro il mobile della cucina. Lo sposto e nell'ordine trovo: - spugna per… - xacciohagridx : non la mia coinquilina che pulisce il bagno e poi mette la spugna nel lavandino della cucina ?? -