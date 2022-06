Skriniar - Psg | l' inserimento del Chelsea è un assist per l' Inter

Pubblicità

L'Inter si muove per sistemare la difesa e ha già bloccato Bremer; con ilc'è una trattativa in corso per, se dovesse uscire lui si lavorerà per un altro acquisto.MILANO " Tra Inter e Chelsea non è finita. Evidentemente, non c'entra più Lukaku, ma come emerso già alla fine della scorsa settimana, i Blues sono effettivamente tornati alla carica per. Il nome dello slovacco era già entrato nei vari discorsi per Big Rom, ma l'Inter aveva ottenuto di tenere da parte qualsiasi tipo di trattativa per altri giocatori. Poi, sul centrale si è ...I dialoghi tra Juventus e Roma Nicolò Zaniolo starebbero proseguendo. La compagine bianconera avrebbe proposto diverse contropartite tecniche ai giallorossi per attutire il prezzo stabilito dal ...Le trattative di calciomercato entrano sempre più nel vivo e sono in arrivo altre ufficialità. Una squadra molto attiva è la Juventus, sono in fase avanzata colpi molto importanti per l’allenatore Mas ...