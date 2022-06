Saturnia Film Festival 2022 | I nostri fantasmi | Settembre e Piccolo corpo in concorso

Pubblicità

ilGiunco : Torna il Saturnia Film Festival: quattro giorni di cinema in Maremma. Tutti gli ospiti - - GrossetoNotizie : Saturnia Film Festival: svelati i lungometraggi omaggiati durante la manifestazione -

IlGiunco.net

Sono ' I nostri fantasmi ' di Alessandro Capitani, ' Piccolo corpo ' di Laura Samani e ' Settembre ' di Giulia Steigerwalt iche inaugureranno la sezio ne lungometraggi delFestival . L' evento itinerante dedicato alla cinematografia breve, in programma dal 28 al 31 luglio nel cuore della Maremma toscana , presieduto da Antonella Santarelli e con la ...... e distribuito daPictures. La regia porta la firma di Edoardo Nervi e di Lea e Vera ... Ambientato verso la fine dell'800, ilracconta con toni gotici una storia dark di stampo classico, ... Torna il Saturnia Film Festival: quattro giorni di cinema in Maremma. Tutti gli ospiti Il Saturnia Film Festival si svolgerà in quattro giornate tra proiezioni, masterclass, mostre e ospiti in luoghi simbolo del territorio. Giovedì 28 luglio in piazza Magenta a Manciano ...Il Saturnia Film Festival si svolgerà in quattro giornate tra proiezioni, masterclass, mostre e ospiti in luoghi simbolo del territorio.