San Pietro in Bevagna: malore in mare, ragazza a rischio di annegare. Salvata da un poliziotto Un bagnino ha preso parte ai soccorsi (Di martedì 28 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Un poliziotto che presta servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano ha soccorso una giovane donna che è stata colta da malore mentre faceva il bagno insieme ad un amico in località San Pietro in Bevagna. Il collega, in vacanza con tutta la famiglia sul litorale pugliese, ha udito le grida d’aiuto di due ragazzi che si trovavano in acqua a circa 100 metri dalla riva ed ha capito subito che non si trattava del solito scherzo burlone. Senza pensarci due volte, ha raggiunto la riva correndo e si è tuffato in acqua. Dopo averli raggiunti, ha notato che la ragazza era priva di sensi, aveva un colorito cianotico e schiuma intorno alle labbra e al naso. Afferrata saldamente la donna, si è adoperato ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Unche presta servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano ha soccorso una giovane donna che è stata colta damentre faceva il bagno insieme ad un amico in località Sanin. Il collega, in vacanza con tutta la famiglia sul litorale pugliese, ha udito le grida d’aiuto di due ragazzi che si trovavano in acqua a circa 100 metri dalla riva ed ha capito subito che non si trattava del solito scherzo burlone. Senza pensarci due volte, ha raggiunto la riva correndo e si è tuffato in acqua. Dopo averli raggiunti, ha notato che laera priva di sensi, aveva un colorito cianotico e schiuma intorno alle labbra e al naso. Afferrata saldamente la donna, si è adoperato ...

Pubblicità

MOTORESANITA : Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore Dipartimento Gastroenterologia Università Bicocc… - NoiNotizie : San Pietro in Bevagna (#Taranto): malore in mare, ragazza a rischio di annegare. Salvata da un poliziotto… - dibuonmattino : RT @TV2000it: #PapaFrancesco, la Messa per la festa dei #SantiPietroePaolo In diretta dalla Basilica di San Pietro domani #29giugno ore 9.… - positanonews : San Pietro a Crapolla. Pellegrinaggio e festa 2022 tra le #news - positanonews : Anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina la tradizione e la magia della “barca di San Pietro”. Ecco come… -