Sampdoria | si cerca un attaccante | può arrivare dal Bologna!

(Di martedì 28 giugno 2022) Sembra essersi finalmente sbloccato il mercato in entrata della. I blucerchiati vogliono rinforzare la propria rosa perre di disputare una stagione sicuramente migliore rispetto all’ultima. Uno dei reparti da integrare maggiormente con qualche innesto è l’attacco. Stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, il nome più blasonato al momento sarebbe quello di Riccardo Orsolini,che milita dal 2018 al Bologna. La Samp è vigile su di lui, ma bisognerà capire se esistono dei margini per una trattativa. Orsolini-Bologna-L’idea sarebbe quella di impostare dei discorsi sulla base di un prestito. Nei prossimi giorni potrebbero partire dei primi contatti fra le due società, ma occhio alla concorrenza del Torino che da anni ormai insegue il calciatore. Sempre per quanto riguarda il ...

... trattativa calda, Lotito chiede 5 milioni, il Milanlo sconto, facendo leva sulla necessità ... il giocatore andrebbe a prendere il posto di Matteo Gabbia, pronto per il prestito alla. ...Oggi Sportmediaset spiega che il Milan può provare ad arrivare a Marco Asensio , cheun club ... che gli risulta possa andare allacon la formula del prestito oneroso con obbligo ... Juve Stabia cerca il post Stoppa: occhi su un attaccante della Sampdoria Lavori in corso in casa Sampdoria: in attesa di novità sull'eventuale cessione del club, Faggiano è al lavoro per rinnovare la rosa ...Con il ritiro per la preparazioni del prossimo campionato di Serie B alle porte, si cerca di regalare a Fabio Liverani quanti ... centrocampista classe 2001 di proprietà della Sampdoria.