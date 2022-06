Putin al G20, Draghi: «Non verrà, forse intervento da remoto». Ira del Cremlino: «Non è lui a decidere» (Di martedì 28 giugno 2022) «Questo G7 è stato veramente un successo, i nostri Paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 giugno 2022) «Questo G7 è stato veramente un successo, i nostri Paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Draghi: Putin non verrà al G20 in Indonesia, forse intervento da remoto #g20 #indonesia #mariodraghi #putin… - MediasetTgcom24 : Russia, Cremlino: 'Putin al G20? Non decide Draghi se va o no' #g20 #bali #mariodraghi #metànovembre #russo - MediasetTgcom24 : Cremlino: non è Draghi a decidere se Putin andrà al G20 #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - ErmannoKilgore : Indubbiamente il pompaggio dei Media italiani gli ha dato alla testa? Vuole mica vedere la scaletta e il discorso d… - infoitinterno : Putin al G20, Draghi: «Non verrà, forse intervento da remoto». Ira del Cremlino: «Non è lui a decidere» -