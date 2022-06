Pedullà: se a Spalletti portassero via Koulibaly potrebbero nascere dei problemi (Di martedì 28 giugno 2022) Ancora incognita sul futuro di Koulibaly. Al momento, il calciatore percepisce un ingaggio annuo pari a 6 milioni di euro ed il suo contratto risulta in scadenza al termine della prossima stagione calcistica. Il difensore senegalese non ha ancora confermato la partenza né tantomeno la permanenza nel club calcistico partenopeo. D’altra parte De Laurentiis sembrerebbe disposto ad L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ancora incognita sul futuro di. Al momento, il calciatore percepisce un ingaggio annuo pari a 6 milioni di euro ed il suo contratto risulta in scadenza al termine della prossima stagione calcistica. Il difensore senegalese non ha ancora confermato la partenza né tantomeno la permanenza nel club calcistico partenopeo. D’altra parte De Laurentiis sembrerebbe disposto ad L'articolo

Pubblicità

cn1926it : Retroscena: se #Koulibaly parte #Spalletti può diventare un problema – Sportitalia - pazzamentejuve : Non voglio dire la possibile destinazione di Koulibaly, ma posso garantire che, se il Napoli dovesse perdere il sen… - Chehaly : 'For Spalletti, there isn't a defender stronger than #Koulibaly in Europe.' [Pedullà - @tvdellosport via @AroundJuventus] - infoitsport : Pedullà: 'Spalletti avrà una buona squadra. Demme verso il Valencia di Gattuso' - NapoliAddict : Pedullà: 'Spalletti avrà una buona squadra. Demme verso il Valencia di Gattuso' #Napoli #ForzaNapoliSempre… -