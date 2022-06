“Non voleva Sonia Bruganelli”. GF Vip 7, retroscena su Alfonso Signorini: “Preferiva un’altra” (Di martedì 28 giugno 2022) Sonia Bruganelli al GF Vip 7, ormai è cosa praticamente fatta. Nonostante in passato avesse fatto intendere che avrebbe preferito non continuare a lavorare come opinionista del reality show di Alfonso Signorini, tutto è improvvisamente cambiato e lei si siederà in studio anche a partire dal prossimo mese di settembre. L’anticipazione sulla sua riconfermata è stata fornita dal sito TvBlog, ma ora un altro portale ha tirato fuori un retroscena clamoroso riguardante appunto la moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli al GF Vip 7 salvo clamorosi colpi di scena, ormai impensabili. Al suo fianco non ci sarà però Adriana Volpe. La nuova opinionista potrebbe essere Orietta Berti, che non prenderà parte a The Voice Senior avendo firmato con Mediaset. Un duo davvero insolito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)al GF Vip 7, ormai è cosa praticamente fatta. Nonostante in passato avesse fatto intendere che avrebbe preferito non continuare a lavorare come opinionista del reality show di, tutto è improvvisamente cambiato e lei si siederà in studio anche a partire dal prossimo mese di settembre. L’anticipazione sulla sua riconfermata è stata fornita dal sito TvBlog, ma ora un altro portale ha tirato fuori unclamoroso riguardante appunto la moglie di Paolo Bonolis.al GF Vip 7 salvo clamorosi colpi di scena, ormai impensabili. Al suo fianco non ci sarà però Adriana Volpe. La nuova opinionista potrebbe essere Orietta Berti, che non prenderà parte a The Voice Senior avendo firmato con Mediaset. Un duo davvero insolito ...

Pubblicità

fanpage : Lisa avrebbe compiuto un anno giovedì prossimo, è stata uccisa da una maestra che le ha fatto ingerire acido muria… - CarloCalenda : @Open_gol Veramente quando erano forti e potenti c’hai fatto un Governo insieme. Peraltro sdoganando Conte che il P… - teatrolafenice : Salutiamo l'estate con “Il mare” di Debussy che non voleva ridursi a fare musica descrittiva ma evocare con la sua… - chwesam17 : Mi fa ridere la tipa ieri che ha fatto il video che diceva che non lo voleva postare per la sicurezza di lisa e poi… - Ariel2575 : @Andrea__Monti @Resistenza1967 non c'entra niente. I 5S sapevano da prima a chi dovevano portare i voti,non erano a… -