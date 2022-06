Mertens-Napoli: la situazione resta bloccata e in stand-by. (Di martedì 28 giugno 2022) Nessun rilancio da parte di ADL per il rinnovo di Dries Mertens Nelle ultime ore girava voce di una proposta della società all’attaccante belga, ma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Nessun rilancio da parte di ADL per il rinnovo di DriesNelle ultime ore girava voce di una proposta della società all’attaccante belga, ma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

annatrieste : Non so se #Koulibaly andrà via da Napoli, quello che so è che pochi prima di lui hanno centrato il punto: Napoli è… - HankSchrader88 : @Kriste2013 La mia non è una battaglia contro Alex, a me di Alex non mi passa manco per il cevello, ne di lui ne di… - ComparaBonus : Dries Mertens spinge per rimanere al Napoli. Nonostante ciò, Aurelio De Laurentiis rimane fermo e inamovibile sulla… - ComparaBonus : ?Napoli, Mertens vuole rimanere ma...? - infoitsport : Napoli a sorpresa, proposta di rinnova a Mertens: la risposta del belga -