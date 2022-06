Lotta | Mirco Minguzzi | “L’argento è un bel trampolino di lancio | spero di emulare mio fratello in altri risultati”

(Di martedì 28 giugno 2022) Il primo grande risultato non si scorda mai.tore imolese classe 1998, ha vinto l”argento nella categoria -87 kg ai Giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo in Algeria. L’azzurro ha così emulato ilmaggiore Andrea, conquistatore della stessa medaglia nel 2009 nell’edizione di Pescara. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha dichiarato: “Sicuramente è un bell’effetto fare quello che ha fatto miodi emularlo anche in(tra i successi di Andrea il più grande è sicuramente l’oro olimpico a Pechino 2008, ndr). È un bel traguardo comediper le prossime competizioni. Questa era la mia prima gara in un torneo ...

Pubblicità

Coninews : Un argento e un bronzo dalla lotta greco-romana a #Oran2022! ????? ?? Mirco Minguzzi 87 kg ?? Ruben Marvice 60 kg… - SportingTargetG : Giochi del Mediterraneo 2022 Giornata 2 KARATE Woman??Silvia Semeraro BADMINTON Woman?? LOTTA GRECO ROMANA??Ruben Mar… - ZidoukF : RT @matmosciatti11: Lotta greco romana, finale categoria 87 kg: Mirco #Minguzzi e l’idolo di casa Bachir #SidAzara si gonfiano, si trascina… - FalcionelliFede : RT @_Carabinieri_: Orano (ALG), XIX Giochi del Mediterraneo di Lotta : nella spec. Greco Romana, categoria -87kg ??per Mirco Minguzzi del Ce… - schouaky : RT @matmosciatti11: Lotta greco romana, finale categoria 87 kg: Mirco #Minguzzi e l’idolo di casa Bachir #SidAzara si gonfiano, si trascina… -

Minguzzi ha vinto la medaglia d'argento nellagreco - romana 87 kg. L'azzurro è stato battuto in finale per loro dall'algerino Bachir Sid Azara 5 - 0. Mentre Ruben Marvice ha vinto la ...Nella seconda giornata algerina sono arrivate cinque argenti conMinguzzi nellagreco - romana, Silvia Semeraro nel karate, il team maschile di ginnastica (Marco Lodadio, Nicola Bartolini,...Argenti da Karate, Badminton, tennis tavolo, lotta greco-romana e ginnastica artistica maschile. Bronzi nel badminton e nella lotta greco-romana ...La situazione si complica per gli azzurri nel terzo set, in cui la Macedonia del Nord si trova per larghi a tratti in testa. Inizio subito con le marce alte per gli azzurri che costruiscono un vantagg ...