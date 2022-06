**Lodi: sindaco Corte Palasio, 'sgomento per morte cruenta e inspiegabile'** (Di martedì 28 giugno 2022) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - "Una morte cruenta e inspiegabile". Così Claudio Manara, primo cittadino di Corte Palasio commenta all'Adnkronos quanto accaduto ieri sera al giornalista Pierangelo Repanati, che del Comune del Lodigiano da poco più di 1.500 abitanti era stato sindaco dal 2004 al 2009. "Una situazione di questo tipo non può che lasciare sconcertata una comunità così piccola, soprattutto per il ruolo che aveva ricoperto, ma indipendentemente da quello", spiega Manara, descrivendo il predecessore come una "persona ben inserita nella comunità. Anche questo contribuisce all'incredulità e allo sgomento". "Ci affidiamo chiaramente alle indagini dell'autorità, ma questo non cambia comunque il dolore e lo sconforto per una situazione di questo tipo", aggiunge il ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - "Una". Così Claudio Manara, primo cittadino dicommenta all'Adnkronos quanto accaduto ieri sera al giornalista Pierangelo Repanati, che del Comune del Lodigiano da poco più di 1.500 abitanti era statodal 2004 al 2009. "Una situazione di questo tipo non può che lasciare sconcertata una comunità così piccola, soprattutto per il ruolo che aveva ricoperto, ma indipendentemente da quello", spiega Manara, descrivendo il predecessore come una "persona ben inserita nella comunità. Anche questo contribuisce all'incredulità e allo". "Ci affidiamo chiaramente alle indagini dell'autorità, ma questo non cambia comunque il dolore e lo sconforto per una situazione di questo tipo", aggiunge il ...

