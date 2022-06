LIVE Berrettini-Garin | Wimbledon 2022 in DIRETTA | inizia una nuova avventura sognando la rivincita con Djokovic

(Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta del match di primo turno ditra Matteoed il cileno Cristian. Sarà il quarto confronto diretto tra i due tennisti, con il romano avanti per 2-1 dopo le vittorie trovate a Shanghai e Madrid. Nel 2019 l’unica sconfitta nella finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera. Chi vince affronterà giovedì al secondo turno uno tra il qualificato svizzero Huesler, ed il lucky loser francese Grenier. Matteo, testa di serie numero uno dello Slam britannico, è ormai un’autentico asso dell’erba europea. Si presenta aportando in dote nove vittorie consecutive che fanno rima con due tornei vinti ...

Garin si sfideranno in campo martedì 28 giugno, con orario e campo ancora da stabilire. Sarà il cileno Cristian Garin a tenere a battesimo la testa di serie numero 8 del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2022 di tennis: oggi, martedì 28 giugno, dalle ore 14.00 italiane, sul Court ...