Le Notti dell’Archeologia in Toscana | aperture serali ed eventi speciali

Leggi su viagginews

(Di martedì 28 giugno 2022) Da non perdere la manifestazione culturale Lein: traed. Tutte le informazioni utili. La manifestazione culturale da non perdere per tutti gli appassionati di archeologia e storia. Intornano “Le”, un mese ditrastraordinarie, visite guidate, incontri, proiezioni e spettacoli. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com