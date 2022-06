J-Ax smentisce il dissing nei confronti di Fedez | “Era in generale”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 giugno 2022) Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio,, Luis Sal e Martin hanno intervistato J-Ax. Durante la chiacchierata l’ex leader degli Articolo 31 ha rotto il silenzio sul presuntoneidel marito di Chiara Ferragni.ammette di esserci rimasto male Tutto è iniziato nel 2019, quando J-Ax è uscito con il brano Timberland Pro. All’interno del brano c’era una strofa che diceva: “Non ho niente da dimostrare né da compensare, quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il c…. normale”. A distanza di tre anni, il rapper ha precisato che non si trattava di unneidel collega. Lo stesso Ax ha precisato: “Era in, poi mi sa che era antecedente alla tua Lamborghini. Neanche dicevo che tu ce l’hai piccolo ...