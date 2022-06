“Ilary ma cosa stai dicendo?!” Chiusura dell’Isola con gaffe E si fa riprendere da Alvin

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 giugno 2022)Blasialla finaledei famosi. O forse è meglio dire commento inaspettato, tanto da essere ripresa da. Ma andiamo con ordine. Lunedì 27 giugno 2022, dopo ben 99 giorni, si è chiusa la 16esima edizione del reality ambientato in Honduras. E come sempre accade, per i naufraghi rimasti in gioco (sei i finalisti di questa edizione) è stata una serata piena di sorprese, emozioni e colpi di scena. In breve Luca Daffrè ha rivisto il padre, Maria Laura De Vitis è stata raggiunta dalla mamma mentre Mercedesz Henger si è collegata in diretta con Eva Henger dopo il grave incidente d’auto avuto e dopo due anni di silenzio.Blasialla finale: ripresa daAlla fine, dopo il tradizionale momento ...