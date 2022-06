Gaia Nanni: “Abortire non è stato facile. La mia firma non valeva nulla” (Di martedì 28 giugno 2022) L’attrice Gaia Nanni ha ripercorso con un post su Facebook la sua esperienza a Firenze, in cui la donna ha incontrato tante difficoltà per poter Abortire. Nel post, una lettera sincera e diretta, l’attrice spiega che la sua ginecologa dell’epoca era obiettrice di coscienza, e che quindi ha dovuto passare dal faticoso iter per trovare qualcuno che accertasse che voleva davvero interrompere la gravidanza. “Ero minorenne? No. Ero in un centro di accoglienza rifugiati e non parlavo una parola di italiano? No. Ero una donna che voleva mettere fine alla sua gravidanza ma la sua firma a nulla serviva“, scrive Nanni. Fonte: facebook @Gaia NanniL’attrice racconta poi dell’incontro con una psicologa e un’assistente sociale che, vedendola piangere, hanno cercato ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 giugno 2022) L’attriceha ripercorso con un post su Facebook la sua esperienza a Firenze, in cui la donna ha incontrato tante difficoltà per poter. Nel post, una lettera sincera e diretta, l’attrice spiega che la sua ginecologa dell’epoca era obiettrice di coscienza, e che quindi ha dovuto passare dal faticoso iter per trovare qualcuno che accertasse che voleva davvero interrompere la gravidanza. “Ero minorenne? No. Ero in un centro di accoglienza rifugiati e non parlavo una parola di italiano? No. Ero una donna che voleva mettere fine alla sua gravidanza ma la suaserviva“, scrive. Fonte: facebook @L’attrice racconta poi dell’incontro con una psicologa e un’assistente sociale che, vedendola piangere, hanno cercato ...

