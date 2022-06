F1, Red Bull ha rescisso il contratto con Juri Vips: il pilota paga per un epiteto razzista in diretta su Twitch (Di martedì 28 giugno 2022) Giungono novità sul caso riguardante il pilota Juri Vips. Il racing driver estone, attuale alfiere in F2 del Team Hitech e facente parte della Red Bull, è stato al centro di una situazione particolare: il 21enne nativo di Tallinn, nel corso di una diretta su Twitch mentre giocava al noto videogioco Call of Duty, si è lasciato andare a un epiteto razzista. Per questo la scuderia di Milton Keynes in un primo momento aveva annunciato quanto segue: “La Red Bull Racing ha sospeso il pilota junior Juri Vips da tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un’indagine completa sull’accaduto“. Una presa di posizione molto chiara della squadra anglo-austriaca, contraria a ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Giungono novità sul caso riguardante il. Il racing driver estone, attuale alfiere in F2 del Team Hitech e facente parte della Red, è stato al centro di una situazione particolare: il 21enne nativo di Tallinn, nel corso di unasumentre giocava al noto videogioco Call of Duty, si è lasciato andare a un. Per questo la scuderia di Milton Keynes in un primo momento aveva annunciato quanto segue: “La RedRacing ha sospeso iljuniorda tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un’indagine completa sull’accaduto“. Una presa di posizione molto chiara della squadra anglo-austriaca, contraria a ...

Pubblicità

Gazzetta_it : La Red Bull non perdona le frasi razziste a Vips: licenziato! - _rik46 : @_thegod_father @ferrarixasr Sia mai che il motore red bull: - OA_Sport : #F1 Red Bull ha rescisso il contratto con Juri Vips: il pilota paga per un epiteto razzista in diretta su Twitch - LordoesF1 : RT @poesiadeimotori: I vari team hanno iniziato a manifestare la propria vicinanza a Hamilton sui social,com’è logico che sia. Tra questi,a… - red_alby_02 : Prima Piquet che usa la N-word ad Hamilton, ora Vips non più riserva della Red Bull per via del black humor in live… -