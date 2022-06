Elisa: crolla tetto del palco, ecco cosa è successo (Di martedì 28 giugno 2022) Incidente tour di Elisa, gli ultimi aggiornamenti sul crollo del palco a Bassano del Grappa Un brutto incidente si è verificato nella giornata di ieri a Bassano del Grappa, in Veneto. In base a quanto riportato anche da Repubblica, una parte di copertura del palco della cantante Elisa, in fase di costruzione è crollata a terra, colpendo due operai. Stando ai primi aggiornamenti due operai sono rimasti feriti, senza riportare però gravi conseguenze. Ma andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sul caso. Elisa crolla il palco a bassano del grappa: aggiornamentiConcerto Elisa: crolla metà del palcoscenico a Bassano del Grappa Fortunatamente non ci sono stati gravi problemi per i due ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 giugno 2022) Incidente tour di, gli ultimi aggiornamenti sul crollo dela Bassano del Grappa Un brutto incidente si è verificato nella giornata di ieri a Bassano del Grappa, in Veneto. In base a quanto riportato anche da Repubblica, una parte di copertura deldella cantante, in fase di costruzione èta a terra, colpendo due operai. Stando ai primi aggiornamenti due operai sono rimasti feriti, senza riportare però gravi conseguenze. Ma andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sul caso.ila bassano del grappa: aggiornamentiConcertometà delscenico a Bassano del Grappa Fortunatamente non ci sono stati gravi problemi per i due ...

