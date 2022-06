Dal Governo aiuto al calcio: verso rinvio di tasse per 900 mln (Di martedì 28 giugno 2022) Dal Governo sta per arrivare un aiuto al mondo del calcio, grazie al decreto Aiuti (il Dl 50/2021) all’esame della Camera, nel quale sono contenuti emendamenti che costituiscono un pacchetto salva calcio. Innanzitutto il differimento dei versamenti di tasse e contributi dal 31 luglio al 31 dicembre. Inoltre c’è un emendamento che corregge ulteriormente lo calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Dalsta per arrivare unal mondo del, grazie al decreto Aiuti (il Dl 50/2021) all’esame della Camera, nel quale sono contenuti emendamenti che costituiscono un pacchetto salva. Innanzitutto il differimento dei versamenti die contributi dal 31 luglio al 31 dicembre. Inoltre c’è un emendamento che corregge ulteriormente loe Finanza.

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC NON SI PIEGA: NON PARTECIPERÀ AGLI US OPEN NEL CASO VI SIA OBBLIGO DI VACCINAZIONE “A oggi non mi è con… - Agenzia_Ansa : Djokovic insiste: 'No al vaccino, rinuncio agli US Open. Gli Stati Uniti non mi fanno entrare: dipende dal loro go… - fattoquotidiano : Il provvedimento, approvato dal governo scavalcando le Regioni, non fa i conti con la mancanza di medici e di perso… - arcocielo : RT @erretti42: Grillo: “ Non esco dal governo per un inceneritore” Come se l’unico è più importante oriblema fosse quello del termovalorizz… - mimmocarriero : chissà cos’ha ottenuto in cambio dal Governo per questa decisione mielosa…chissá…??????????? ho finito vostro Onore… -