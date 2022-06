Criscito lascia il Genoa e vola verso Toronto: “Spero di tornare da allenatore” (Di martedì 28 giugno 2022) “L’idea è quella di tornare, sicuramente non da calciatore, ma magari da allenatore. L’unica cosa che posso fare è tifare per il Genoa e sperare che torni presto in Serie A. Io come Gasperini? Magari, fare la carriera che ha fatto lui sarebbe davvero una grande cosa. A Toronto sicuramente sarà una bella esperienza per me e la mia famiglia, con il Toronto avevamo parlato già tra febbraio e marzo, ma non se ne è fatto nulla perché decisi di restare al Genoa. Dopo questa stagione, parlando con la società, mi hanno fatto capire che non avrei fatto parte del progetto Genoa del futuro e così si è riaperta la pista Toronto“. Così Domenico Criscito, rivolgendosi ai propri tifosi ai microfoni di Sky Sport, in procinto di trasferirsi dal ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) “L’idea è quella di, sicuramente non da calciatore, ma magari da. L’unica cosa che posso fare è tifare per ile sperare che torni presto in Serie A. Io come Gasperini? Magari, fare la carriera che ha fatto lui sarebbe davvero una grande cosa. Asicuramente sarà una bella esperienza per me e la mia famiglia, con ilavevamo parlato già tra febbraio e marzo, ma non se ne è fatto nulla perché decisi di restare al. Dopo questa stagione, parlando con la società, mi hanno fatto capire che non avrei fatto parte del progettodel futuro e così si è riaperta la pista“. Così Domenico, rivolgendosi ai propri tifosi ai microfoni di Sky Sport, in procinto di trasferirsi dal ...

Pubblicità

DiMarzio : .@TorontoFC: dopo #Insigne è in arrivo anche #Criscito. Il difensore lascia per la seconda volta il @GenoaCFC #calciomercato - sportface2016 : #Criscito lascia il #Genoa e vola verso #Toronto: 'Spero di tornare da allenatore' - zazoomblog : Criscito lascia il Genoa e vola verso Toronto: “Spero di tornare da allenatore” - #Criscito #lascia #Genoa #verso - Open_gol : Il capitano del Grifone lascia la Serie A per trasferirsi in MLS: giocherà insieme a Insigne - Emmdido : ??ULTIMA ORA: Criscito lascia il Genoa e vola in MLS Il difensore sarà un nuovo giocatore del Toronto. -