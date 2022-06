Covid Cina, quarantena dimezzata per chi arriva dall’estero (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – La Cina cambia le regole e accorcia la quarantena per chi arriva dall’estero. Sette giorni, non più 14, di “quarantena centralizzata”, seguiti da altri tre di isolamento a casa (non più sette). In un gigante asiatico, quello delle campagne di test di massa e dei lockdown duri, che insiste sulla politica Zero-Covid. Il South China Morning Post dà notizia delle nuove disposizioni e scrive di “un primo passo verso l’allentamento delle restrizioni ai confini”, sottolineando come si tratti delle novità più significative da quando nel marzo di due anni fa la Repubblica Popolare ha chiuso i confini per contenere la diffusione del Covid-19. quarantena accorciata a sette giorni, e a casa – si legge sul China Daily dopo l’aggiornamento delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Lacambia le regole e accorcia laper chi. Sette giorni, non più 14, di “centralizzata”, seguiti da altri tre di isolamento a casa (non più sette). In un gigante asiatico, quello delle campagne di test di massa e dei lockdown duri, che insiste sulla politica Zero-. Il South China Morning Post dà notizia delle nuove disposizioni e scrive di “un primo passo verso l’allentamento delle restrizioni ai confini”, sottolineando come si tratti delle novità più significative da quando nel marzo di due anni fa la Repubblica Popolare ha chiuso i confini per contenere la diffusione del-19.accorciata a sette giorni, e a casa – si legge sul China Daily dopo l’aggiornamento delle ...

